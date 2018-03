Daarom kleurde lucht zo mooi vanochtend

U heeft het misschien vanmorgen zelf kunnen waarnemen, maar rond zeven uur hing er een paarse gloed boven ons land. Heel wat mensen namen foto’s van de indrukwekkende zonsopgang, maar toch is de paarse gloed niet zo’n goed nieuws. Het is eigenlijk een ‘verklikker’ voor regen, zegt onze weervrouw Jill Peeters.

“De zon straalt wit licht, maar door de afstand die de zonnestrallen moeten afleggen, breekt het licht tegen fijne stofdeeltjes en wolken. Als de stralen vaak botsen, blijft er uiteindelijk een paars-rode gloed over”, zegt Jill Peeters.

“De gloed die we vanmorgen konden zien had niet zoveel te maken met botsingen tegen stofdeeltjes, maar eerder tegen de wolken. In die wolken zitten waterdruppels wat er op wijst dat er later vandaag nog regen kan vallen”, zegt Peeters nog.

'Ochtendrood, regen in de sloot'

Er bestaat ook een oude weerspreuk die het fenomeen mooi samenvat: ‘Ochtendrood, regen in de sloot’.

Ook ’s avond kan je soms een rode gloed waarnemen wanneer de zon weer ondergaat. Vaak zijn er dan nog meer stofdeeltjes waar de zonnestralen tegen botsen.