Daarom haalt bpost zaterdag geen pakjes meer op

Bpost haalt in het weekend geen pakketten meer op in het postkantoor. Dat betekent dat die dus ten vroegste dinsdag bij de klanten geraken. Bpost doet dat naar eigen zeggen om te besparen, omdat het gros van de pakjes toch tussen maandag en vrijdag verstuurd wordt. Voor de kleine webshops en kmo's is dat een lelijke streep door de rekening.

Als bpost de voorbije jaren iets aan te kondigen had over pakjesbezorging, ging het altijd om een uitbreiding of verbetering van de dienst. Nu neemt het dus een opvallende beslissing. De bedeling van pakketten is voor het bedrijf namelijk een van de enige groeimarkten.

Rendabiliteit

Er wordt nu voor het eerst bespaard in de dienstverlening wat pakjes betreft. Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck erkent dat de maatregel genomen is “om de onderneming rendabel te houden”.

“Het grootste deel van het volume aan pakjes, zelfs bijna honderd procent, wordt toch op weekdagen binnengebracht”, zegt ze. “Voor de grote bedrijven, die niet langs het postpunt passeren, verandert er niets.”

Dat betekent dus dat pakketten die zaterdag binnengebracht worden, ten vroegste dinsdag op hun bestemming aankomen.