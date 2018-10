Daarom is een bekende kok in een restaurant geen garantie voor succes

Een restaurant runnen is niet simpel, zelfs niet voor een bv-kok. Dat bevestigt Wim Ballieu, die Balls & Glory opstartte. Hij heeft intussen vier zaken, en wijst op de moeilijkheden. Daarmee verwijst Ballieu naar het recente failliet van Würst, de zaak die ooit door tv-kok Jeroen Meus opgestart werd.

Balls & Glory, de keten die alleen gehaktballen serveert zag zes jaar geleden het levenslicht. Intussen heeft Ballieu filialen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Maar eenvoudig is dat niet, zegt de kok. "Je moet wel beetje octopus zijn, bezig met mensen vinden, je moet bezig zijn met goeie locaties vinden, kosten, concurrentieel zijn, sexy zijn, mee zijn met de tijd, dat is allemaal niet makkelijk, het is wel keileuk natuurlijk", klinkt het.

Klanten verschuiven snel

"Mensen willen voortdurend nieuwe dingen ontdekken", zegt Ballieu "dat maakt dat de fameuze fast casual, de restaurants waar je onder de 20 euro kan eten, booming business is". Maar de kok wijst er ook op dat vanaf er iets nieuws begint, mensen sneller elders iets nieuws uitproberen. Het is dus moeilijker dan vroeger om klanten te behouden, vindt Ballieu.

"Bekende kop is geen garantie"

Steeds vaker starten bekende koks een zaak met betaalbare gerechten, denk maar aan Würst van Jeroen Meus of Frites Atelier van Sergio Herman. "Maar een bekende kop is geen garantie", benadrukt Ballieu. In het buitenland heb je ook Gordon Ramsey en Jamie Oliver die een restaurantimperium opbouwden, maar miljoenen verlies leden.

"In het begin staan ze wel in rijen aan te schuiven, maar je moet blijven presteren, iedere dag opnieuw, iedere klant is een nieuwe battle. Ondernemen is een beetje zoals een boksmatch, je moet gewoon zorgen dat je meer rechtstaan dan dat je op z'n Gents gezegd djoefen op uw muil krijgt. Je doet het op heel veel verschillende locaties, en dan zit er soms ook wel eens een slechte tussen, en dat moet je af en toe ook durven stoppen denk ik", aldus Ballieu.