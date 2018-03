Daar zijn de mollen weer!

Merkte je de afgelopen dagen ook al molshopen in de tuin? Dat is goed mogelijk, vertelt Natuurpunt aan VTM NIEUWS. Mollen maken rond deze tijd nieuwe gangen en molshopen om zichzelf van voedsel te blijven voorzien. Ze volgen namelijk hun prooien, die bij de overgang van koudere naar warmere temperaturen van diep uit de grond naar boven komen.

Tijdens de koude wintermaanden vluchten wormen en andere mollenprooien diep de grond in. Als het opnieuw warmer wordt, komen insecten naar het oppervlak. En het zijn die insecten die mollen nodig hebben om te overleven. Mollen moeten dan ook nieuwe gangen maken om bij hun voedsel te komen.

Daarnaast zoeken mollenjongen in het voorjaar hun eigen territorium op. Ze maken daarvoor nieuwe gangenstelsels en zorgen voor de onvermijdelijke molshopen in je tuin.

Eén mol per territorium

Mollen kunnen jarenlang in hetzelfde gangencomplex overleven. Eens hun leefomgeving op punt staat, worden dan ook niet veel gangen meer bijgemaakt. Er is bovendien altijd maar één mol per territorium actief. Als je een mol uit zijn territorium haalt, komt er dus gegarandeerd een andere mol in het bestaande gangencomplex leven.