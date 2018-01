Cursus om veilig met scootmobiel te rijden

Het ziekenhuis van Maaseik gaat rijlessen geven aan mensen, vaak senioren, die een scootmobiel nodig hebben. Een scootmobiel is een elektrisch karretje waarin senioren zich verplaatsen, zoals in televisieprogramma Benidorm Bastards het geval was. De verkoper van een speciaalzaak in Sint-Niklaas geeft ook al rijlessen aan senioren. En dat is nodig om ongevallen te voorkomen.

Filip Vanbel verkoopt al enkele jaren elektronische vierwielers. Naast zijn zaak heeft hij een parcours aangelegd waar hij kopers leert rijden. Enige rijervaring is nodig om op zo’n scootmobiel te rijden, want hij kan tot twintig kilometer per uur halen. Zeker in bochten kan dat gevaarlijk zijn.

De laatste jaren zijn opvallend meer scootmobielen verkocht, de gebruikers zijn heel blij dat ze al eens kunnen oefenen voor ze hun nieuwe aankoop meer naar huis kunnen nemen.