Cruciale getuige bevestigt manipulatie in Bende-dossier

Het federaal parket zegt dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel is gemanipuleerd. Er is geknoeid met een vondst in het kanaal van Ronquières in 1986. De assistent van een intussen overleden duiker beaamt dat. Hij getuigt nu voor het eerst, in het VTM NIEUWS-opsporingsprogramma FAROEK.

Jef Goossens assisteerde in de jaren 80 een duiker die op regelmatige basis duiken uitvoerde voor brandweer en politie. In 1985 vroeg het parket van Nijvel aan de duiker om in het kanaal aan het Henegouwse Ronquières te duiken. Enkele dagen voordien had de Bende haar laatste overval uitgevoerd, op de Delhaize in Aalst. Iemand had aan het kanaal verdachte activiteit opgemerkt en dus hopen de speurders er iets te vinden. De duiker zoekt het kanaal heel grondig af, maar vindt niets in het water.

Manipulatie

Een jaar later, op 6 november 1986, laten de speurders in Dendermonde, die intussen ook een deel van het onderzoek leiden, opnieuw een team duiken in Ronquières, en nu worden verschillende zakken met wapens en buit van de Bende opgevist.

Het federaal parket vermoedt nu dat de zakken pas enkele dagen voordien in het water zijn gegooid. Iemand heeft dus geprobeerd om het onderzoek te manipuleren, het parket heeft daar ook wetenschappelijk bewijs van.

Geheime duik

De getuigenis van Goossens toont aan dat er nog meer aan de hand was in het kanaal van Ronquières. Hij zegt namelijk dat hij ook op 6 november 1986 ging duiken, maar net vóór het team van Dendermonde. Dat gebeurde op vraag van drie rijkswachters, vertelt Goossens. De drie mannen reden met een R4, het toenmalige voertuig van de Bijzondere opsporingsbrigade B.O.B. De duiker haalde ditmaal een zware zak uit het water die ze aan de mannen overhandigden. Alleen is er nergens in het dossier iets opgedoken over deze duik, ook de opgeviste zak is nooit bij de speurders beland.

Het federaal parket bevestigt het verhaal op basis van een eerdere getuigenis van een vriend van de duiker. Wat het doel van de zogenaamde rijkswachters was, is nog niet geweten.

Het volledige verhaal en de complete getuigenis ziet u vanavond in FAROEK, om 22.40 uur op VTM.

Lees ook: Parket: "Er is geknoeid met Bende-onderzoek"