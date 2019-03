Crombez eist onderzoek naar uitvallen kerncentrales

De sp.a wil een onafhankelijk onderzoek naar het uitvallen van de kerncentrales. Voorzitter John Crombez verdenkt Engie Electrabel van manipulatie om de factuur omhoog te krijgen, bericht De Zondag.

De SP.A wijst erop dat er al vier jaar technische problemen voorkomen bij de kerncentrales van Engie Electrabel. ‘Die problemen doen zich vooral voor in het najaar en tijdens de winter, als de nood aan elektriciteit het hoogst is’, zegt John Crombez. ‘Dat doet vermoeden dat Engie Electrabel strategisch ervoor kiest om onderhoudswerken in te plannen op de momenten dat de stroomprijzen pieken.’

Crombez wil dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) een onafhankelijk onderzoek instelt naar de redenen en de timing van het uitvallen van kerncentrales. "We willen de impact kennen op de factuur van de gezinnen. Marghem had al eens een onderzoek beloofd. Ze wou ook een advocatenbureau onder de arm nemen om te zien hoe de overheid de hogere elektriciteitskosten zou kunnen terugvorderen. We hebben daar geen resultaten van gezien."

De sp.a wil een onderzoek laten uitvoeren door een panel academici dat op basis van input van energieregulator CREG nagaat of Engie Electrabel aan marktmanipulatie doet.

Vereisten

Electrabel laat zondag in een reactie weten dat het zeer verbaasd is over de verklaringen van John Crombez. "De tijdelijke stilstanden van de Belgische kerncentrales aan het begin van de winter van 2018 passen enerzijds in het kader van de werkzaamheden gelinkt aan de verlenging van de uitbating van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 en gebeurden anderzijds op vraag van het FANC. De uitbater heeft zich uiteraard gehouden aan deze vereisten." Daarnaast zegt Electrabel dat het uitzonderlijke middelen heeft ingezet (menselijke, technische en financiële) die veel verder gingen dan haar wettelijke verplichtingen. "Deze totale mobilisatie van de ploegen van Electrabel heeft ervoor gezorgd dat de overheden de bevoorradingszekerheid konden garanderen. Ter herinnering, de Belgische eenheden zijn geleidelijk aan opnieuw aan het net gekoppeld sinds 12 november 2018. Zes eenheden op de 7 produceren vandaag in alle veiligheid lokale en koolstofarme elektriciteit. Elke Belgische eenheid moet om de 12 of 18 maanden stilgelegd worden voor gepland onderhoud", aldus nog Electrabel.