Crevits reageert op slecht onderwijsrapport

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en de Vlaamse regering hebben met de hervorming van de eindtermen en de “te minimale” modernisering van het secundair onderwijs “een unieke kans gemist om de lat in ons onderwijs echt opnieuw hoger te leggen”.

Dat zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) in een reactie op de studie van de KU Leuven, die aantoont dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen zwaar gebuisd is. Minister Crevits geeft in VTM NIEUWS toe dat er te lang gepraat en te weinig gebeurd is.