Crevits: "Kamperen niet meer aan orde"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil niet dat ouders nog voor de schoolpoort kamperen om hun kind in te schrijven. Ze wil een Vlaams digitaal platform oprichten waar scholen gebruik van kunnen maken om hun inschrijvingen te regelen. Dat zegt ze aan VTM NIEUWS als reactie op de tientallen ouders die vannacht kampeerden aan scholen in Grimbergen. Zo lang dat systeem er nog niet is, roept ze alle scholen op om zelf zo’n digitaal platform op te richten.

Vannacht hebben tientallen ouders aan de schoolpoort en in een klaslokaal van twee basisscholen in Grimbergen gekampeerd. De inschrijvingen starten pas donderdag, maar de plaatsen zijn zo beperkt dat ouders er tot dan zullen kamperen. Aan één basisschool hebben ouders zelfs tenten opgezet en kampvuur gestookt om de vrieskou te trotseren.

“Kamperen zou niet meer aan de orde mogen zijn", reageert Crevits. "De school kan zelf kiezen om te werken met een digitaal systeem. In grote steden, zoals Antwerpen en Gent, is dat al zo. Ik roep iedereen op om daar werk van te maken, dan is het niet meer nodig dat mensen kamperen.”

Vlaams systeem

De minister staat ook open voor een Vlaams systeem, een platform waar scholen gebruik van kunnen maken om hun inschrijvingen te regelen. “Voor mij is het perfect mogelijk dat er een Vlaams systeem op poten gezet wordt, maar dan wel op basis van vrijwilligheid. Er zijn gemeenten waar er totaal geen capaciteitsproblemen zijn.”

Scholen verplichten?

Ook scholen verplichten om werk te maken van zo’n digitaal systeem, ligt op tafel. “Om het te verplichten, moet dat besproken worden in het parlement, het dossier ligt daar al. Mijn administratie is bereid om mee te werken aan zo’n platform over heel Vlaanderen. Scholen zouden zo verstandig moeten zijn om, als er capaciteitsproblemen zijn, te vragen dat mensen zich digitaal aanmelden."

