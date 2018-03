Crèche opnieuw open na mishandeling

De groepsopvang ’t Paddestoeltje in het West-Vlaamse Lichtervelde is opnieuw open. Kind & Gezin trok de vergunning vorige week in na een reeks van klachten. Die beslissing werd vrijdag terug ingetrokken. Een Zeebrugse groepsopvang neemt de dagelijkse werking over.

Vorige week werd ’t Paddestoeltje in Lichtervelde gesloten nadat een ex-werkneemster een klacht had ingediend tegen de verantwoordelijke van de kinderopvang. "Ik zag hoe ze eten dat kinderen uitspuwden, aan andere kinderen gaf. En een kindje dat een week lang naar andere kinderen beet, werd zelf door de uitbaatster gebeten", aldus de oud-werkneemster. Er werd een onderzoek geopend naar de feiten.

Werking overgenomen

Vorige week werd gezocht naar een tijdelijke overnemer. Die werd nu gevonden en ’t Paddestoeltje opende deze ochtend om zeven uur opnieuw de deuren. Groepsopvang Stann bvba – De Kikker uit Zeebrugge neemt de dagelijkse werking over.

“Het is voor de ouders vaak moeilijk om een andere plaats te vinden binnen de regio. Door deze dagelijkse ondersteuning blijven de plaatsen op basis van inkomenstarief in Lichtervelde behouden en zo ook een betaalbare opvang”, meent De Kikker. De werking verbindt zich ertoe om ’t Paddestoeltje open te houden zolang dat nodig is.

Kind & Gezin bracht de betrokken ouders afgelopen weekend op de hoogte over de heropening.