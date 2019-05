In Maldegem in Oost-Vlaanderen worden morgen een creche en een school gesloten omdat er te hoge concentraties asbest hangen. Dat komt omdat ze de sporthal vlak ernaast aan het afbreken zijn. Dat is al een paar weken zo, maar gisteren konden enkele ouders een filmpje maken en dat zorgde voor onrust.

Het gaat in totaal om meer dan 300 kinderen. Het dak wordt nu afgedekt met plastic zeilen. Morgen zullen er opnieuw metingen worden uitgevoerd.