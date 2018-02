Crash Hasselt: buren zagen laagvliegend toestel

In Stokrooie bij Hasselt zijn twee mannen verongelukt toen ze neerstortten met hun sportvliegtuigje. Vlak voor de crash zagen buurtbewoners het toestel laag over de huizen scheren en vreemde manoeuvres uitvoeren.

Het sportvliegtuigje hangt in een haag, met de neus recht naar beneden. Het gaat om een Beechcraft F33A Bonanza. Buurtbewoners zien hoe het amper tien meter boven de huizen scheert.

Paniek

“Ik begon eigenlijk een beetje te panikeren, want ik zag dat afkomen”, zegt buurtbewoonster Marleen Luwel. “En dat kwam van een hoogte en dat ging lager en lager en lager. En dan is het even terug in balans gekomen, maar dan ging hij terug op zijn zij liggen. En dan heeft hij daar over die twee huizen zijn route verder gedaan. Het leek alsof hij die huizen nog wilde mijden.”

Krakend geluid

Het toestel raakt daarbij enkele bomen, de takken belanden in een tuin. Carlo Bogaerts hoorde een krakend geluid. “Je hoorde een slag en ik ben buiten gelopen, heb de auto gepakt en hij lag gewoon hier achter, op de straat zal ik maar zeggen, op dat weilandje.”

Luchtvaartdeskundigen van de FOD Mobiliteit voeren nu een onderzoek, het labo heeft de site afgestapt en de wetgeneesheer en parket zijn ter plaatse. Het zal nog enkele uren duren vooraleer het vliegtuig getakeld kan worden.