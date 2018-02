Coucke: "Amerikaanse toestanden"

"Ik heb alle vertrouwen in de uitkomst van de claim van Perrigo", dat zegt Marc Coucke op Twitter. Op die manier reageert hij op de eis van de Amerikaanse farmareus Perrigo. Die wil dat Coucke hen 1,9 miljard euro betaalt wegens fraude tijdens de verkoop. “Het contract is volgens het Belgisch recht. Er wordt aan een tegenclaim gewerkt”, aldus Coucke op Twitter.

Door de claim riskeert Coucke in theorie zijn volledige vermogen. Maar op Twitter laat hij weten dat alles volgens het Belgisch recht is verlopen. “Amerikaanse toestanden in België… Iedereen mag hoge bedragen eisen van elkaar in onze rechtstaat. Zeer vervelend natuurlijk, maar het contract is volgens het Belgisch recht. De verdediging of tegenclaim wordt minutieus uitgewerkt. Ik heb alle vertrouwen in de uitkomst”, zegt Coucke op Twitter.

"Geen commentaar"

Verder laat Coucke ook nog weten dat hij hierover juridisch geen commentaar of interviews mag geven.

Perrigo diende de claim recent in bij een arbitragecommissie. Volgens meerdere bronnen aan de krant De Standaard gaat het om een lijvig en stevig document. Perrigo beschuldigt Coucke en het fonds Waterland ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma mooier te hebben voorgesteld. Zowel door kunstmatige omzet te creëren als door het sturen van de schuldenpositie.

Een panel van arbiters zal nu uitmaken of het effectief om fraude gaat. Door de grote van het dossier kan het tot 2021 duren voor Coucke weet of Perrigo gelijk krijgt.

Amerikaanse toestanden in België..

