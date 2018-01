Controles op snelwegparkings gaan door

Bij de politieactie gisterenavond op de snelwegparking van Jabbeke, zijn elf mensen zonder geldige verblijfspapieren opgepakt. Dat zeggen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Peter De Waele van de federale politie aan VTM NIEUWS. Tijdens de politieactie sloeg één persoon op de vlucht, en werd doodgereden door een auto. Ondanks het incident gaan de controles gewoon door.

"Het ging om een op voorhand geplande politieactie, van een twintigtal agenten van de federale en lokale politie. Blijkbaar zat iemand verscholen in een struik, en is die in de richting van de autosnelweg gelopen. Hij werd aangereden door een bestuurder op het rechterrijvak en werd naar het linkerrijvak gekatapulteerd", legt Peter De Waele uit.

Illegaal

Het slachtoffer, een transmigrant die illegaal in ons land verbleef, overleefde het ongeval niet. Het parket heeft gevraagd aan het identificatieteam van de federale politie (DVI) gevraagd om het slachtoffer te identificeren. "Er zijn bij de persoon, zoals bij de meeste mensen zonder geldige papieren, geen tekens gevonden die hem kunnen identificeren", aldus de woordvoerder nog.

"Daarnaast is het stressteam vannacht ter plaatse gekomen, om de agenten, die erg waren aangedaan door het voorval, psychologisch bij te staan."

Aanwezig transmigranten

Het onderzoek naar het ongeval is in handen van het parket. Daarnaast wordt het voorval binnen de federale politie onderzocht. "We betreuren dit ongeval ten zeerste, maar de aanwezigheid van transmigranten is een groot probleem voor de veiligheid, en dat moeten we aanpakken", zegt Jambon.

Bij de actie werden elf mensen zonder geldige verblijfspapieren opgepakt, afkomstig uit Irak en Ethiopië.