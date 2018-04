Contract roept op: "Met tram naar werk"

Een bouwbedrijf uit Wondelgem bij Gent raadt haar werknemers via een contract aan om de auto te laten te staan en met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Dat staat in Het Nieuwsblad. Verplichten, dat doen ze nog niet.

"Gelieve uw wagen in de stadsrand te parkeren en met het openbaar vervoer naar de bouwwerf in de binnenstad te komen.” Dat staat in de contracten die het bouwbedrijf met haar werknemers en onderaannemers afsluit.

Niet verplicht

Het bedrijf moet de Handelsbeurs in het centrum van Antwerpen renoveren, en die werf is zeer moeilijk bereikbaar met de auto. Het is dus aangeraden om het openbaar vervoer te nemen, maar niet verplicht. “Ik kan hen moeilijk allemaal persoonlijk op de tram zetten. Degenen die beslissen om toch met de wagen tot in de binnenstad te komen, doen dat op eigen verantwoordelijkheid”, zegt de zaakvoerder.

Experts vinden het een ongewone, maar logische evolutie, maar het is geen oplossing voor het fileprobleem.