Containerschip vaart zich vast in Melle

Op de Schelde in Melle is een containerschip vastgelopen. Een eerste poging om het schip los te trekken, is mislukt. Vanavond rond half zeven, bij hoogtij, volgt een nieuwe poging om het gevaarte los te trekken. Als dat niet lukt, moeten de containers er af. Hoe het vrachtschip vast kwam te zitten, is nog niet duidelijk.

Iets na de middag probeerde een schip uit Dendermonde het vrachtschip los te trekken, maar dat mislukte. Het schip werd wel naar de kant getrokken, waardoor het geen hinder veroorzaakt voor ander scheepvaartverkeer. Vanavond volgt een nieuwe poging om het vrachtschip, geladen met bier en suiker, los te trekken.