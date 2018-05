Containerschip botst tegen brug in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven is een containerschip rond 21 uur tegen de pijlers van de Lillobrug gevaren. Daarbij zijn zo’n vijftien lege containers in het water terechtgekomen en moest het scheepvaartverkeer in de haven even worden afgesloten. Ondertussen is die weer vrijgegeven. De oorzaak is nog niet bekend, maar er wordt uitgegaan van een verkeerde inschatting van de kapitein.

Een vijftiental containers kwamen in het dokwater terecht toen een containerschip tegen de Lillobrug botste. “De containers waren leeg, waardoor de meeste bleven drijven”, legt Nathalie Van Impe, woordvoerster van de Antwerpse haven uit aan VTM NIEUWS.

Die werden meteen aan de kant gehaald met een kraan. Een van de containers zou nog op de bodem liggen, maar Van Impe verzekert dat het geen problemen meer oplevert voor de scheepvaart. “De boten kunnen opnieuw door langs de Lillobrug.” Morgen wordt gekeken hoe ze die laatste container kunnen verwijderen.

De Lillobrug zelf is wel beschadigd, maar er is geen stabiliteitsprobleem. Het treinverkeer werd stilgelegd en zal ook morgen nog eerst gecontroleerd moeten worden voor het spoor opnieuw in gebruik kan worden genomen. "Er is schade aan de brug, maar die heeft geen stabiliteitsproblemen", zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. "Het treinverkeer over de brug en het scheepvaartverkeer in de buurt zijn wel tijdelijk stilgelegd."

Beeld: archief