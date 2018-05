Er is een consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid over wie nu precies binnen de overheid een zwaar beroep uitoefent. Dat is vernomen van Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten.

Binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, vond vandaag cruciaal overleg plaats over het dossier van de zware beroepen. Na meer dan tien uur onderhandelen is er een "consensus" over een wettelijk kader bereikt. Er is alvast een lijst overeengekomen met zware beroepen.