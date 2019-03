Computers noodcentrales crashen vaak

Sinds eind vorig jaar kampt minstens één noodcentrale in ons land met ernstige computerproblemen. Daardoor worden ambulances soms te laat uitgestuurd en moeten operatoren ‘gokken’ welke ziekenwagen het dichtst in de buurt is. Het personeel maakt zich ernstige zorgen. “Dit brengt burgers in gevaar.”

Wie in Vlaams-Brabant een ambulance of MUG nodig heeft, kan maar best hopen dat de lokale noodcentrale geen computerproblemen kent. Bijna dagelijks loopt het werkstation van één van de operatoren muurvast, waardoor die het hele systeem herstart moet worden. Op die manier gaat kostbare tijd verloren.

Te laat

Het Laatste Nieuws noemt minstens twee feiten waarbij een falende computer de behandeling van een noodoproep in het honderd heeft gestuurd. Eén keer kon een MUG-team minutenlang niet uitgestuurd worden naar een man die een hartaanval had gekregen. De patiënt is uiteindelijk overleden. Het is onduidelijk of zijn dood met een snellere interventie vermeden had kunnen worden, maar niettemin maakt het personeel zich zorgen.

Excuses

Meerdere bronnen bevestigen ons dat de problemen dagelijks opduiken en ook vakbond ACV erkent de problematiek. De firma die verantwoordelijk is voor de software, nv Astrid, hield in januari crisisoverleg met haar leveranciers. Eén van die leveranciers, het consortium Airbus-Proximus, werd zelfs in gebreke gesteld.

Astrid excuseert zich ondertussen publiekelijk, “want de werking van de noodcentrales behoort tot de meest essentiële diensten ter ondersteuning van de veiligheid en gezondheid van de bevolking. We willen ons verontschuldigen en werken aan een snelle oplossing.” Eind maart zou die er moeten zijn.