Commotie rond foto Vlaams naaktmodel

Er is internationaal commotie over de foto die verspreid is van Marisa Papen, een naaktmodel uit Limburg. Ze poseerde een tijdje geleden naakt voor de Klaagmuur. De foto gaat momenteel de wereld rond en lokt heel wat reacties uit. Papen is met deze foto trouwens niet aan haar proefstuk toe.

Op de foto poseert Papen naakt op een balkon voor de Klaagmuur in Jeruzalem. “Ik denk dat het een groot probleem is als een naakt lichaam zo controversieel wordt beschouwd, want wij zijn een deel van de natuur”, vertelt ze vanuit Barcelona aan VTM NIEUWS.

Geveild

Vanavond wordt het controversiële werk geveild. We wisten wel ergens dat het een beetje controverse ging veroorzaken”, zegt fotograaf Mathias Lambrecht. Toch hebben ze de foto’s gemaakt en worden ze geveild. “Er is wel een vermoeden dat het de wereld zal rondgaan, maar je kan de impact ervan moeilijk inschatten.”

De foto is onderdeel van een reeks met als thema ‘Vrijheid’. In de joodse gemeenschap zien ze dat wel anders. “Ik denk dat het thema niet echt ‘vrijheid’ is, maar eerder ‘commerce’”, reageert Michael Freilich van Joods Actueel. Hij stelt een andere betekenis voor: “We zien er onder de kleren allemaal hetzelfde uit, of je nu een jood, moslim, christen of atheïst bent. Dus laat dit een boodschap van vrede zijn voor iedereen.”

Egyptische cel

Het is niet de eerste keer dat een naaktfoto van Papen wereldwijd ophef veroorzaakt. Vorig jaar belandde ze zelfs in de cel in Egypte na gelijkaardige foto’s in Luxor. “De mensen die mij dan beschuldigen en zeggen dat ik hen niet respecteer: dat geldt visa versa. Van mij mag iedereen rondlopen zoals zij wil. Zij mogen een boerka dragen. Dat is allemaal oké voor mij. Maar ik vind het raar dat er met de vinger gewezen worden en dat ik niet mag doen waar ik mij goed bij voel.”