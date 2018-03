Commotie over rapper die WK-lied zal maken

Er is commotie over rapper Damso, die het officiële WK-lied van de Rode Duivels mag maken. De teksten van zijn bestaande nummers zouden seksistisch zijn en denigrerend tegenover vrouwen. De Vrouwenraad overweegt om een klacht in te dienen en roept de sponsors van de voetbalbond op om hun geld terug te trekken.

“Slet, hou je bek, voor de prijs van één geef ik je twee vingers. Hey, hoer, waar zijn we?” Woorden die weinig aan de verbeelding overlaten. Ze komen uit een song van Damso, de rapper die aangeduid werd door de Belgische Voetbalbond om het WK-lied voor de Rode Duivels te maken. Die aanstelling lokt heel wat reactie uit.

Volgens de Vrouwenraad zijn de teksten van Damso bijzonder vrouwonvriendelijk en seksistisch en daarom niet verenigbaar met de waarden die de Voetbalbond en de Rode Duivels willen uitdragen. In een open brief vraagt de Vrouwenraad aan sponsors om druk uit te oefenen op de Voetbalbond.

Hate speech

"Het WK voetbal is een sterk gemediatiseerd mondiaal evenement, waar zowel mannen als vrouwen en kinderen door gefascineerd zijn. Het is onaanvaardbaar dat iemand als Damso, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen. Wat zegt dit over onze samenleving? Dat wij geen graten zien in hate speech ten opzichte van de helft van de mensheid? ", schrijft de Vrouwenraad.

Als de voetbalbond de keuze niet herziet, zal de Vrouwenraad klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, klinkt het in de brief die gericht is aan de CEO's van Carrefour, AB InBev, Royal Mail, Nationale Loterij, ING, BMW, Proximus, EDF, PwC, Coca-Cola, Adidas, Besix en Munich Re.

Zware verantwoordelijkheid

“De organisatoren en de geldschieters dragen dus een zware morele verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen erop dat u de voetbalbond op zijn plichten wijst en aandringt op een andere en meer gepaste keuze”, schrijft de Vrouwenraad.

Sponsors ING en INBEV hebben al laten weten dat ze effectief een gesprek willen met de Voetbalbond.