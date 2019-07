Commissie zit volgende week samen over wantoestanden Gentse Rozebroeken

De commissie Binnenlandse Zaken in Gent zal in de loop van volgende week samenzitten om de perikelen in zwembad Rozebroeken te bespreken. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA eisten eerder dat de stad een doorgedreven onderzoek zou voeren naar de wantoestanden in het zwembad. Vandaag publiceerde Het Laatste Nieuws nog een anonieme getuigenis waarin een medewerker de zwijgcultuur en het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het zwembad hekelt.

“Heel vaak bellen redders naar de politie, omdat er weer eens ongewenst fysiek contact plaatsgevonden heeft, omdat er overlast is, of zelfs omdat het personeel uitgedaagd of bedreigd wordt”, vertelt de medewerker. “Dan krijgen ze soms de dag erop de boodschap van de directie om zich te melden - om onder hun voeten te krijgen. Waarom? Ik denk dat de directie niet wil dat er telkens veel ‘spel’ gemaakt wordt, of misschien omdat ze niet telkens met de politie in contact willen komen?”

PVDA Gent reageerde verbolgen op de getuigenis. “Er is geen enkel excuus voor het minimaliseren van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag”, aldus Tom De Meester. “Een directie die aan slachtoffers vraagt om feiten onder de mat te schuiven om de reputatie van het zwembad te beschermen is onaanvaardbaar. Het is door dit soort slechte excuses dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt aangepakt en dat slachtoffers in de kou blijven staan.” De partij vraagt uitleg van schepen van Sport Sofie Bracke, en eist meteen een grondig onderzoek naar wat er allemaal in zwembad Rozebroeken gebeurde. “Wij willen een compleet overzicht van de problemen en er moet onderzocht worden op welke manier gereageerd werd op de verschillende klachten van grensoverschrijdend gedrag. En we willen een laagdrempelig meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in elk zwembad, en waterdichte procedures zodat zwembaddirecties feiten niet meer kunnen toedekken”, besloot De Meester. De PVDA agendeerde het punt ook op de agenda van de commissie vrije tijd van de Gentse gemeenteraad.

Tekst en uitleg

Ook Vlaams Belang Gent eiste maatregelen. “Deze feiten zijn ontoelaatbaar”, klonk het. “We eisen dat de stad onmiddellijk een onderzoek instelt en vragen dat de burgemeester tekst en uitleg komt geven tijdens de commissie Algemene Zaken. Deze commissie moet dan maar vervroegd bijeengeroepen worden om deze ernstige feiten te bespreken.”

“Alleen al het feit dat slachtoffers gevraagd wordt om te zwijgen én dat redders van het zwembad die de politie bellen op het matje geroepen worden door de directie is wraakroepend en ontoelaatbaar. Dit opent de deuren voor het tolereren en minimaliseren van aanrandingen. Is het daar waar deze stad naar toe wil?”

Schepen Sofie Bracke (Open Vld) beloofde nog voor de middag te reageren. En dat gebeurde. De commissie Binnenlandse Zaken zal inderdaad samenkomen. Volgende week worden de zwembadperikelen door de commissie besproken.

Foto: Wannes Nimmegeers