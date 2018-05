Colruyt opent nieuw smaaklabo

Colruyt heeft een nieuw smaaklabo geopend in Heverlee, waar klanten de huismerken van Colruyt blind kunnen proeven en vergelijken met producten van de concurrentie. De supermarktketen wil zijn huismerken méér afstemmen op de smaak van de consument. In het verleden hebben al 50.000 klanten aan zulke smaaktesten deelgenomen, tegen volgend jaar moeten dat er 100.000 zijn.

Even aan ruiken, en dan proeven maar. Lore Cauwels heeft drie potjes aardappelpuree. Eén van het Colruyt huismerk, twee andere van concurrerende huismerken. Wat in welk potje zit, weet ze niet.

“Het eerste wat ik deed, was ruiken en ik rook meteen dat er te weinig kruiden in zaten naar mijn gevoel”, zegt Lore. “En als ik proefde, had ik meteen het gevoel dat er effectief, naar mijn smaak, te weinig kruiden in zitten.”

Voordeel uithalen

De voorbije twee jaar hebben 50.000 Colruytklanten hun smaakpapillen aan de test van huismerkproducten onderworpen. Met dit nieuwe testlabo wil de Colruytgroep tegen volgend jaar 100.000 smaaktesters, om er dan haar voordeel uit te halen.

“Door bepaalde aroma's toe te voegen aan voedingsmiddelen, kan je bijvoorbeeld de perceptie van zout of van zoet beïnvloeden”, meent smaakexperte Inge Dirinck. “Door een aardbei-aroma aan een product toe te voegen, kan je de zoete perceptie verhogen.

Bijsturing

Tot nu had tien procent van alle geteste producten bijsturing nodig. Al komt die er niet zomaar. Vorig jaar schrapte de groep 132 ton suiker uit haar huismerken, 106 ton vet en 140 ton zout. En die komen er niet terug in.

“Als de smaak niet goed is, gaan we aanpassingen doen. Maar we gaan op vlak van duurzaamheid en gezondheid geen stappen terug zetten”, zegt Stefan Ghoethaert, directeur Colruyt Group Fine Food.

Wie smaaktester wil worden, krijgt een vergoeding van zeven euro en kan maximaal twee keer per maand deelnemen.