Colruyt bant Nestlé-producten uit rekken

Minstens achttien producten van Nestlé zullen straks niet meer te koop zijn in de winkels van Colruyt. De reden is een conflict over prijzen. Dat meldt De Tijd.

Het gaat bijvoorbeeld om spekblokjes van het Nestlé-merk Herta, maar ook om Lion-snoeprepen, Nestlé-babyvoeding, yoghurt en Nesquik-cacaopoeder. Colruyt zal de producten niet meer aanvullen omdat het lagere prijzen eist en de Zwitsers niet ingaan op die vraag.

Colruyt is niet de enige Europese supermarktgroep die in conflict ligt met Nestlé. Ook met onder andere de ketens Edeka (Duitsland), Conad (Italië) en Intermarché (Frankrijk) is er een dispuut.

Die maken net als Colruyt deel uit van Agecore. In die vereniging hebben zes Europese supermarktketens de krachten gebundeld om samen meer macht te hebben bij prijsonderhandelingen met leveranciers zoals Nestlé.

Straks wel akkoord?

Nestlé zegt de reactie van Colruyt te betreuren, omdat de onderhandelingen nog lopen. Colruyt laat weten dat het bedrijf overtuigd is om tot een overeenkomst te komen.

In november verdwenen al enkele producten van Lay's en Pepsi voor twee maanden uit het Colruyt-aanbod door een ruzie met eigenaar PepsiCo.