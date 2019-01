'Cold Case': Twee Vlaamse journalisten forceren doorbraak in oude moordzaak

Dankzij twee onderzoeksjournalisten is er een doorbraak in een moord van ruim 22 jaar geleden. Een zogenaamde 'cold case', een onopgeloste zaak. In de zomer van 1996 werd Sally Van Hecke vermoord, een jonge vrouw die zichzelf prostitueerde om haar heroïneverslaving te betalen. Journalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez hebben zich in de zaak vastgebeten, en de vermoedelijke dader gevonden. Hun zoektocht ziet u vanaf volgende week in het programma 'Cold Case' op VTM.

In de nacht van 9 op 10 augustus 1996 verdwijnt Sally Van Hecke, 20 jaar en mama van een dochtertje van drie. Ze stapt in de auto van een klant, 's ochtends wordt haar lichaam gevonden, Sally is doodgeslagen. Het gerecht heeft geen spoor, ook een oproep in het VTM-opsporingsprogramma 'Oproep 2020' mag niet baten.

Heroïnehoertje

Het dossier wordt afgesloten, niemand zoekt nog naar de moordenaar. Volgens haar moeder geeft het gerecht de zaak te snel op , omdat ze Sally enkel ziet als een heroïnehoertje. De moord wordt een zogenaamde 'cold case', een onopgeloste caak.

Na 22 jaar krijgt de moeder van Sally Van Hecke mogelijk eindelijk een antwoord. Niet de politie, niet het gerecht, maar twee onderzoeksjournalisten hebben de vermoedelijke moordenaar van haar dochter ontmaskerd. Kurt Wertelaers volgde de zaak al jaren en besloot in 2016 zelf op zoek te gaan, samen met journalist Karel Lattrez.

De eerste aflevering van 'Cold Case' ziet u volgende week donderdag 7 februari om 21.45 uur bij VTM.