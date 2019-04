Code rood voor natuurgebieden in Antwerpen: "extreem hoog gevaar" voor heidebranden

In Antwerpen geldt sinds vanmiddag code rood in de natuurgebieden. Dat laat het agentschap Natuur en Bos weten. Code rood betekent dat er een "extreem hoog gevaar" is voor heidebranden.

Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de gebieden afgeraden.

“Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.”

De desbetreffende gebieden zijn de Kalmthoutse Heide, de Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide. In de provincie Limburg geldt sinds enkele dagen brandfase oranje. In de andere provincies geldt code groen en is er weinig gevaar op brand.