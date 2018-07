Code rood in Antwerpse en Limburgse natuurgebieden

Sinds vanochtend geldt code rood of 'extreem hoog gevaar' voor brand in de de natuurgebieden in de Antwerpse Kempen en de provincie Limburg. Dat heeft het Agentschap Natuur en Bos beslist na overleg met de brandweerdiensten.

Gisteren, toen nog code oranje of hoog gevaar van kracht was, was al op het nippertje, zegt de woordvoerster. Door de heel droge toestand van de vegetatie wordt het brandgevaar nu opgeschaald. "Na overleg met de brandweer zijn we overgegaan naar code rood", aldus woordvoerster Griet Buysse. Zaterdag waren er al her en der kleine brandjes dicht bij de natuurgebieden.

Er geldt nu een verhoogde waakzaamheid, met meer patrouilles en controles door de brandweer en het agentschap. De brandtorens blijven bemand. "Er is continue bewaking."

Het agentschap ontraadt de mensen ook te gaan wandelen in brandgevoelig natuurgebied zoals heides. Een verbod geldt er niet, zegt Griet Buysse.

Wat betekent code rood?

Code rood betekent dat het extreem droog en brandgevaarlijk is in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.