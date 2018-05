Code oranje voor onweer, 1722 actief

Het KMI kondigt code oranje af voor onweer. De dag begon dan wel vrij zonnig, maar vanaf de middag ontstaan er stapelwolken met buien en onweer. Daarom wordt vanaf 12.00 uur ook het noodnummer 1722 opnieuw bereikbaar.

Sommige van de traag bewegende onweersbuien kunnen plaatselijk veel neerslag veroorzaken en mogelijk ook hagel. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die dringende hulp nodig hebben niet nodeloos moeten wachten.

Nevel en mist

De maxima liggen vandaag tussen 19 graden in de Hoge Venen en aan de kust en tot 26 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit noord of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vannacht is er lokaal eerst nog kans op een bui. Er komen opklaringen met later mogelijk nevel en mist. De minima schommelen rond 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum.

Kans op buien

Morgen start licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het is meestal droog maar de kans op een bui blijft aanwezig. Overdag wordt het overal opnieuw onstabiel met buien en onweer. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust is de noordoostenwind matig.

Ook donderdag wordt een wisselvallige dag. In de voormiddag krijgen we lokale regenbuien. In de namiddag en 's avonds worden de buien talrijker en actiever en gaat het soms ook onweren. Plaatselijk verwachten we flink wat neerslag. Het is nog steeds vrij warm met maxima van 18 tot 24 graden.

Bekijk hier het meest recente VTM-weerbericht.