Code oranje voor bepaalde delen in België: "Gevaarlijk glad"

Het KMI kondigt voor morgen in bepaalde delen van het land code oranje af. Dat meldt het KMI op haar website. Volgens de laatste voorspellingen komt er vanavond een sneeuwzone ons land binnen die langzaam van het westen naar het oosten trekt.

Eerder was al code geel aangekondigd, maar vandaag heeft het KMI de waarschuwing opgetrokken naar code oranje voor een deel van West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Wallonië.

Code oranje wil zeggen dat er uitgebreide gladheid op de grond verwacht wordt. Dat komt door één of enkele flinke sneeuwbuien, ofwel door aanhoudende sneeuwval over een langere periode, ofwel door aanvriezende regen of motregen op een bevroren ondergrond en op uitgebreide schaal.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft 316 strooiwagens met sneeuwploeg klaarstaan die tegelijk kunnen uitrijden. Omdat de sneeuw zowel voor als tijdens de ochtendspits zal vallen, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer een impact op de verkeersdoorstroming.

