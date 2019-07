Code oranje voor alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen

Het agentschap natuur en bos heeft code oranje afgekondigd voor alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen.

Dat betekent dat er een hoog gevaar is op brand. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. "Wees voorzichtig", raadt het agenschap aan. "Rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden."

Tijdens code rood zijn beheerders en brandweer extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

Bij code rood worden de bossen en natuurgebieden afgesloten. Dat is nu nog niet het geval.