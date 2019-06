Code oranje tot 22 uur in heel Vlaanderen

KMI kondigt code oranje af in alle Vlaamse provincies. Code oranje geldt voorlopig tot 22 uur vanavond. Het is uitkijken voor hevig onweer en veel neerslag.

In heel Vlaanderen en ook in delen van Wallonië is het sinds de namiddag uitkijken voor stevige onweders vanuit Frankrijk. Enkele de kuststreek blijft buiten schot. De komende uren kan er flink wat regen en hagel vallen. De regen kan lokaal gepaard gaan met hevige windstoten.

Hittegolf

Na stormweer en regen deze week, staat er een zonnige week voor de deur. “Volgende week komt er een zeer warme periode aan met en aantal dagen met dertig graden of meer”, voorspelt weerman David Dehenauw.

