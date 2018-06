Code oranje in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen is daarnet code oranje afgekondigd. En ook in verschillende delen van Oost-Vlaanderen mag er om veiligheidsredenen geen vuur gemaakt worden. Eerder gold code oranje al in Limburg. Dat bevestigt de woordvoerster van het Agentschap Natuur en Bos, Marie-Laure Vanwanseele, aan VTM NIEUWS.

Er is een verhoogd brandgevaar in een aantal natuurgebieden in Vlaanderen. Dat betekent niet dat het voor jeugdbewegingen verboden wordt om vuur te maken. De aanvragen worden lokaal bekeken, situatie per situatie of het te verantwoorden is om vuur te kunnen maken of niet. Voor brandgevoelige zones wordt in elk geval geen goedkeuring gegeven.

Het Agentschap roept vooral op om extra voorzichtig te zijn en vraagt om niet te roken en kinderen niet zonder toezicht in de bossen en heiden te laten spelen. Zodra er regen valt, wordt het gras minder droog en is er ook minder brandgevaar. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat dat zal gebeuren.