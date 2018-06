Code oranje: onweer en hagelbuien op komst

Het KMI verwacht vandaag felle regen- en onweersbuien die kunnen gepaard gaan met hagel, rukwinden en heel veel regen op korte tijd die tot wateroverlast kunnen leiden. Ook morgen zijn er lokaal nog felle onweders. Het noodnummer 1722 is sinds gisteren opnieuw geactiveerd.

Behalve voor de kust, waar het KMI code geel hanteert, geldt voor de andere provincies code oranje. Brussel, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen tekenen vanaf omstreeks 10 uur tot rond 23 uur oranje, nadien gevolgd door code geel gedurende flinke delen vrijdag. In de Waalse provincies is er vandaag langer kans op hevige onweders met intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen.

1722

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft actief tot de aankondiging van de deactivering door Binnenlandse Zaken. Het nummer moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

"Ben je wel in gevaar? Bel naar het noodnummer 112 en blijf zeker aan de lijn", is het advies van Binnenlandse Zaken. Mensen die niet meteen binnen geraken op het nummer 1722 door het grote aantal oproepen kunnen volgens Binnenlandse Zaken best aan de lijn blijven. "Geraak je toch niet binnen, dan bel je beter later nog eens terug. Je kan ook nakijken of de brandweer van uw zone een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112 tot het nummer 1722 gedeactiveerd is", luidt het advies.