Code oranje in natuurgebieden

Het Agentschap Natuur en Bos kondigt de komende dagen code oranje af, door het warme en droge weer. Er is vooral een verhoogd brandgevaar in verschillende natuurgebieden in Antwerpen en Limburg.

Code oranje betekent dat het gevaar voor natuurbranden erg hoog is. Dat houdt ook in dat beheerders en brandweer extra waakzaam zijn. Als er een brand uitbreekt, zal de brandweer versterkt uitrukken. Er staat meer materieel en mankracht klaar en de brandtorens worden overdag bemand.

Antwerpen

Dat is vooral het geval in de provincie Antwerpen. Daar waarschuwt het Agentschap Natuur en Bos voor brandgevaar op onder meer de Kalmthoutse Heide en de Tielenheide. Het Agentschap roept op om er extra voorzichtig te zijn. Het vraagt om er niet te roken en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten.

Ook in de provincie Limburg roept het Agentschap op tot voorzichtigheid. Daar geldt voorlopig nog code geel, maar de natuurgebieden beginnen er wel droger te worden. In de rest van Vlaanderen is er weinig brandgevaar.

Foto: archiefbeeld Kalmthoutse Heide