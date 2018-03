Code oranje: "Het wordt gevaarlijk glad"

Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Het komende uur wordt er aanvriezende regen of ijzel verwacht, wat de situatie op de weg erg gevaarlijk kan maken. Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwde deze ochtend al voor gladde wegen.

Vooral in Wallonië valt er winterse neerslag. Er wordt op verschillende plaatsen ijzel gemeld. Het KMI verwacht in het komende uur ook ijzel in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Luik. Vanavond gaat de neerslag over in sneeuw.

"De storingen zijn heviger dan verwacht", zegt VTM-weerman Frank Duboccage. "Het is een moeilijke voorspelling, maar een logische beslissing van het KMI."

Preventief gestrooid

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gevaarlijke toestanden op de weg. Het Agentschap strooide afgelopen nacht preventief al 600 ton zout, maar door de aanvriezende regen kan het zout snel wegspoelen. Als het nodig is, wordt er extra gestrooid.

Weggebruikers krijgen de raad om voor het vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Wie de baan op moet tijdens of net na de neerslagzone, past zijn rijstijl best aan.