Code oranje in heel Vlaanderen: sproeiverbod in alle provincies?

De droogtecommissie heeft zonet samengezeten en adviseert de Vlaamse gouverneurs verschillende maatregelen. Een sproeiverbod in alle provincies, voor alle particulieren en openbare besturen is er daar één van.

"We hebben de situatie besproken en ze is heel ernstig, de komend veertien dagen gaat het amper regenen en daarom moeten er bijkomende maatregelen genomen worden", klinkt het bij de droogtecommissie. "We hebben dan ook verschillende voorstellen besproken, die we nu voorleggen aan alle provinciegouverneurs".

Algemeen sproeiverbod, dag en nacht

Eén van die adviezen is een algemeen sproeiverbod, niet alleen voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien of zijn auto wassen. En dat in alle Vlaamse provincies.

Enkel een advies?

Het advies wordt op dit moment voorgelegd aan de verschillende gouverneurs. Die krijgen de tijd om het voorstel te bekijken en met hun eigen diensten te communiceren. Er wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd wanneer het advies van kracht is.

In West- en Oost-Vlaanderen en vijftien gemeenten in Vlaams-Brabant is het op dit moment al verboden om met leidingwater te sproeien. Met regenwater sproeien mag nog wel, maar enkel na 20 uur ’s avonds en voor 8 uur ’s morgens.

