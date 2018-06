Code oranje in Antwerpse natuurgebieden

In de provincie Antwerpen is alarmfase oranje van kracht, voor brandgevaar in brandgevoelige natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide. Dat meldt het Agentschap Natuur & Bos (ABN). Het is er momenteel erg droog en brandgevaarlijk. ANB vraagt aan bezoekers om erg voorzichtig te zijn. Zo mag je niet roken en geen vuur maken of kinderen zonder toezicht op het terrein laten.

Brandfase oranje betekent concreet ook dat de beheerders van de natuurgebieden en de brandweer extra waakzaam zijn en er bij een brandmelding automatisch meer materiaal en mankracht wordt ingezet.

De brandtorens in de gebieden worden bovendien overdag bemand. De maatregelen gelden voor de Kalmthoutse Heide, Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide. In de provincie Limburg is momenteel de minder ernstige brandfase geel van kracht, in Vlaams-Brabant fase groen.