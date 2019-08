Code geel voor onweersbuien vanaf 16.00 uur

Het is woensdag wisselend bewolkt en lokaal is er kans op een (onweerachtige) bui. Het wordt snel warm. In de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe waardoor de stapelwolken zich kunnen vormen en uiteindelijk uitgroeien tot meer plaatselijke onweersbuien, vooral in de namiddag en avond. Het KMI geeft vanmiddag 16.00 uur tot donderdag om 04.00 uur code geel voor onweer voor het hele land.

De maxima schommelen vandaag rond 24 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland. In de loop van de namiddag koelt het vooral over het westen af. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, aldus het KMI.

Woensdagnacht vallen er hier en daar eerst nog enkele buien, al dan niet gepaard met onweer. Aan de achterzijde van deze storing krijgen we droger weer, maar er blijft nog vrij veel bewolking hangen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. De westelijke tot zuidwestelijke wind waait meestal zwak, aan zee soms matig.

Donderdag wordt het vanaf het westen snel overal vrijwel droog met steeds breder wordende opklaringen. Over het Ardens reliëf zijn in de loop van de namiddag en avond enkele buien mogelijk. Daar is het vaak ook bewolkt. Het wordt minder warm, met maxima tussen 20 graden in de kuststreek en 26 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag wordt het rustig en droog weer. Het is daarbij wisselend bewolkt met maxima tussen 20 en 25 graden.

