Code geel: KMI waarschuwt voor gladde wegen

Het blijft vandaag erg fris voor de tijd van het jaar. In de Ardennen vallen winterse buien en op veel plaatsen zal het zondagnacht vriezen aan de grond. Het KMI voorspelt ook de komende dagen frisse temperaturen.

Vandaag blijft het koud en wisselvallig. Nieuwe buien drijven vanaf de Noordzee ons land binnen. In de Ardennen vallen er winterse buien. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger in het westen van het land. De maxima bedragen tussen 6 graden op de Ardense hoogvlakten en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u.

Het KMI waarschuwt vanochtend voor gladde wegen door ijsplekken, vooral over het oosten van het land. Voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg geldt code geel tot 11 uur deze ochtend.

Vanavond vallen er nog winterse buien over het oosten van het land. Vannacht wordt het tijdelijk droger en rustiger met brede opklaringen. Vooral in het oosten van het land is opletten voor gladde wegen door ijsplekken. Later op de nacht drijven er opnieuw enkele buien het noordwesten van het land binnen. Het wordt een koude nacht met minima tussen -3 graden op de Ardense hoogten, +2 graden in het westen van het land en +5 graden aan zee. Op veel plaatsen vriest het aan de grond. De wind waait zwak uit west tot zuidwest, aan zee matig uit west.

Morgen en dinsdag vermindert de buienactiviteit maar het blijft zeer fris. Woensdag en donderdag worden erg wisselvallig met regen en buien. Ook daarna blijft er kans op buien.