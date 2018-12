CM wil af van hoge erelonen voor eenpersoonskamers

De Christelijke Mutualiteit wil af van hospitalisatieverzekeringen en van extra kosten die artsen aanrekenen als je op een éénpersoonskamer ligt. Die maken zo'n kamer veel te duur, zegt het ziekenfonds. Volgens de CM kunnen enkel mensen met een hospitalisatieverzekering eenpersoonskamers betalen en dat vindt het ziekenfonds discriminatie. Niet alle ziekenfondsen zijn het eens en ook ziekenhuizen wijzen op het belang van de supplementen om te investeren in medische technologie.

De CM vindt dat eenpersoonskamers in een ziekenhuis te duur zijn door de hoge erelonen van artsen. Erelonen zijn de extra kosten die artsen mogen vragen bovenop zijn of haar honorarium, maar enkel in een eenpersoonskamer. “Die supplementen moeten weg”, vindt de CM, “en ook de hospitalisatieverzekering.”

Maar niet alle ziekenfondsen staan achter dat idee. Partena bijvoorbeeld, vreest dat dit het tegenovergestelde effect zal hebben. “Dan heb je een hele dure privéverzekering die voor de meeste mensen echt moeilijk te betalen is, en dan heb je je eigen aandeel als je alles zelf moet betalen. Dus ik vind dat de ziekenfondsen echt wel de gulden middenweg kunnen bieden”, zegt woordvoerder Sarah Masschelein, woordvoerder van Partena Ziekenfonds.

En dan is nog de vraag of de ziekenhuizen hiermee akkoord gaan, want het zijn net de ereloonsupplementen die een ziekenhuis draaiende houden. “Als ziekenhuis hebben we die absoluut nodig om bijvoorbeeld te investeren in medische technologie”, verduidelijkt Thierry Freyne, algemeen directeur van Jan Portaels in Vilvoorde.