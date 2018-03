Claire's moet verdachte make-up uit de rekken halen

Volksgezondheid haalt ook bij ons uit voorzorg make-up van Claire’s uit de rekken nadat in Nederland asbest werd gevonden in enkele producten. Dat bevestigt Jan Eyckmans van Volksgezondheid aan VTM NIEUWS. De make-up van Claire’s is vooral populair bij kinderen en tieners.

In totaal haalt Volksgezondheid drie producten uit de rekken: 'Compact powder’, ‘Shadow and highlight finishing kit’ en 'Contour Palette'. De producten werden in België nog niet getest, maar Volksgezondheid laat ze uit de rekken halen nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) kleine hoeveelheden asbest in twee van de producten aantrof.

De Nederlandse inspectie vond geen asbest terug in het 'Contour Palette', maar de Belgische Volksgezondheid haalt het preventief toch uit de rekken. Ze vermoedt dat er mogelijks toch sporen van asbest inzitten en wil het product onderzoeken.

Talkpoeder

Asbest komt van nature voor in talkpoeder. Dat poeder moet gezuiverd worden voor gebruik. Hoewel de poeders slechts kleine hoeveelheden asbest bevatten, kunnen gebruikers volgens de inspectie wel gezondheidsrisico's lopen. Asbest is immers kankerverwekkend, ook al manifesteren de gevolgen zich meestal pas na jaren.

Verenigde Staten

De Nederlandse inspectie startte een onderzoek na een tip uit de Verenigde Staten. Daar was in december al ophef ontstaan over de producten van Claire’s toen een moeder haar dochters make-up liet testen en sporen van kankerverwekkende stoffen vond.

