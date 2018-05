Cipier schreef alarmerend rapport over Herman

Een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne heeft afgelopen zaterdag nog een alarmerend rapport geschreven over Herman, de man die eergisteren drie mensen vermoordde in Luik. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Herman had in de gevangenis contact met geradicaliseerden, die zijn gedrag veranderden, klinkt het.

In het rapport spreekt de cipier over Hermans omgang met Yassine D., een misdaadkompaan van Khalid El Bakraoui, één van de terroristen die de aanslagen op 22 maart in Brussel pleegde. Sinds Herman op de binnenplaats van de gevangenis omging met D. veranderde zijn gedrag, klinkt het.

D. is ook bekend omwille van een spectaculaire ontsnapping uit het Justitiepaleis in 2009 en de gijzeling van een gevangenisdirectrice in 2010. Hij is veroordeeld tot een celstraf tot 2040.

IS-ronselaar

Daarnaast stond Herman in de gevangenis ook in contact met Fouad B., een 39-jarige man uit Verviers. Dat zegt Het Laatste Nieuws. Achter de tralies zou B. actief mensen zijn beginnen ronselen voor IS, en daarom verscheen hij op een lijst van het OCAD.

Veel mensen in zijn entourage koesterden plannen om naar Syrië te trekken na hun vrijlating of om een aanslag te plegen in België, schreef de Luikse politie al in 2015.