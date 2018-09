Cipier getuigt nadat Syriëstrijder 5 collega's toetakelde in Hasselt

Een 37-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder heeft gisterennamiddag in de gevangenis van Hasselt bij een zwaar incident vijf cipiers verwond. Dat schrijft Het Belang van Limburg en ACOD-vakbondsman Kristof Muyters bevestigt het. "De man was overgebracht vanuit Brugge. Hij stond bekend als extreem agressief en gisteravond was het al prijs. De vijf betrokken cipiers zijn meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis overgebracht", vertelt Muyters. "

"Bij het openen van de deur sloeg die man dus dadelijk op mijn collega zijn gezicht", vertelt een van de cipiers anoniem aan VTM NIEUWS. "Hij viel dan ook de andere collega's aan die erbij stonden. Met op zich een zeer slechte afloop voor die mensen. Er is een collega met een zware hersenschudding. En iemand met een gebroken kaak. Dus, niet zo best."

Brugge

De dader verbleef in Brugge op de afdeling verhoogde veiligheid. Daar had hij ook al moeilijkheden veroorzaakt. In de strafinrichting van Hasselt zou hij normaal gezien op de deradicaliseringsafdeling worden ondergebracht, maar dat was nog niet het geval. Hij werd geplaatst in een strafcel op de beveiligde afdeling om hem te kunnen observeren.

Niet wegens plaatsgebrek

Hij werd dus niet overgebracht uit de gevangenis van Brugge wegens plaatstekort, zegt ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Hij was al een hele tijd in de gevangenis van Brugge, waar hij lang geïsoleerd werd. De bedoeling was om hem geleidelijk aan in Hasselt via de beveiliging naar de deradicaliseringsafdeling te brengen. Daar is het fout gelopen."