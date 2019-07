Cipier getuigt na geweld gedetineerde: “Het zwaarste wat ik heb meegemaakt”

In de gevangenis van Brugge heeft woensdagnamiddag een gedetineerde 3 cipiers het ziekenhuis in geslagen. VTM NIEUWS sprak met één van de cipiers. de man is zwaar onder de indruk. De gevangene die hem heeft aangevallen is een kickbokser - een zware jongen. Hij zit op de afdeling Hoge Veiligheid.

De agressieve gedetineerde slaat toe, als hij na een douche terug naar zijn cel moet en weigert gefouilleerd te worden. De gevangene zit op de afdeling hoge veiligheid.

“Compleet uit het niets haalt hij plots uit”, vertelt één van de cipiers die is aangevallen, anoniem.

“En richtte hij zich uit het niets, totaal onverwacht naar een van mijn aanwezige collega's en begon hij als een bezetene op zijn gezicht te kloppen. Die collega was totaal verrast, ging onmiddellijk naar de grond en verloor meteen het bewustzijn.”

De gedetineerde grijpt een tweede cipier vast en sleurt hem door de afdeling. Als onze getuige hem hulp wil bieden, krijgt ook hij stevig slaag.

“Toen hij zag dat ik naderbij kwam, richtte hij zijn vizier op mij, dan heeft hij geprobeerd om mij een paar keer in het gezicht te raken. Dan heeft hij mij voluit in het gelaat getroffen, boven mijn linkeroog. En ben ik enkele seconden het bewustzijn verloren.”

De dader is een Tsjetsjeen van 27, een getrainde kickbokser en zat pas sinds kort op de afdeling hoge veiligheid.

De drie cipiers raakten zwaargewond. Eén van hen is geopereerd aan het oog. Hij ligt nog in het ziekenhuis. “Het is het zwaarste wat ik heb meegemaakt. En ik werk er toch al ettelijke jaren. Dat heeft een hele zware impact.” Zegt onze getuige, duidelijk onder de indruk van wat er is gebeurd.

Woensdagavond was er al een overleg tussen de directie en het gevangenispersoneel. Zij schakelden over op een zondagsdienst. Na nieuw overleg donderdagochtend is besloten dat er op de afdeling Hoge Veiligheid tot en met zondag geen regime gegeven wordt. Dat wil zeggen wandeling of douchemoment voor de gedetineerden.