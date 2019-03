Cineaste Agnès Varda (90) overleden

De Franse cineaste Agnès Varda is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden op 90-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Varda maakte in haar leven vooral sociaal-geëngageerde, feministische films en documentaires.

Varda werd als Arlette Varda geboren op 30 mei 1928 in Elsene als dochter van een Griekse vader en een Franse moeder. In 1940 ontvlucht ze met haar familie de Duitse bombardementen en trekt naar het zuiden van Frankrijk, alvorens zich in Parijs te vestigen.

Ze werkte even als fotograaf maar debuteerde op haar 26 jaar met de film 'La Pointe courte'. Ze maakte in haar leven meer dan vijftig documentaires en films, gaande van experimentele kortfilms over persoonlijke lange documentaires tot feministische pamfletten en sociaal geëngageerde films.

Geen van alle grote commerciële successen, maar zonder uitzondering op zijn minst originele films die meestal een sociaal engagement inhielden. In 1985 won ze met het filmdrama 'Sans toit ni loi' de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië.

In 2018 was ze met haar documentaire 'Visages Villages' nog genomineerd voor een Oscar. In oktober 2017 kreeg ze een ere-Oscar voor haar oeuvre. Varda is de weduwe van de filmmaker Jacques Demy.