Chocolatier Persoone zet beelden winkeldief online

Topchocolatier Dominique Persoone heeft na een zoektocht op sociale media de vrouw gevonden “die waarschijnlijk vergat te betalen” toen ze dinsdag zes stukken chocolade in haar handtas stak in de Chocolate Line in Brugge. Persoone zette een foto van de vrouw op sociale media. “Waar gaat dit stoppen? Moeten we aan elke deur beveiligingsmensen plaatsen? Dit is de doodsteek voor ondernemers”, zucht Persoone. “Die vrouw had dezelfde dag blijkbaar verschillende collega’s een bezoekje gebracht zonder te betalen.”

De Brugse chocolatier is duidelijk gefrustreerd over de zoveelste diefstal in een van zijn winkels. “Deze week alleen al zijn het er drie. En we zijn nog maar woensdag”, zucht Persoone. Om zijn frustratie te kanaliseren zette hij een foto van de bewakingsbeelden online. Daarop was de vrouw te zien die de diefstal pleegde. Persoone nam de term ‘diefstal’ trouwens niet zelf in de mond om juridische redenen. “Waarschijnlijk vergat de vrouw te betalen. Vandaar dat we haar willen vinden om die fout recht te zetten”, drukte hij zich voorzichtig uit. De chocolatier wou duidelijk het risico niet lopen om de wet op de privacy te schenden. Ook daarom zette hij geen bewegende beelden online.

“Voor mij is de maat vol. Ik kreeg al tal van reacties van ondernemers en winkeliers die mijn frustraties begrijpen. Ik ben gedegouteerd door het aantal winkeldiefstallen. Waar gaat dit eindigen? Dat de fysieke winkels verdwijnen en mensen enkel nog online kunnen kopen? Misschien kunnen ze dan de postbode beginnen bestelen”, zegt Persoone gefrustreerd. “Als ik de vrouw vind die dinsdag vergat te betalen, breng ik haar persoonlijk een bezoekje als Sinterklaas. Ik ben enorm kwaad.”

Beveiliging nog meer opkrikken

De chocolatier kijkt verder dan z’n eigen winkels in Brugge en Antwerpen. “Dit is een noodkreet voor alle ondernemers. Als zaakvoerders botsen we steeds op de wet van de privacy. Maar wie betaalt alle gestolen goederen? Het is ongelofelijk hoeveel er gestolen wordt. Zeker in deze periode met Sinterklaas en de feestdagen. Bij mij gaat het nu ‘maar’ om chocolade, al blijft het principe hetzelfde. Nu al ben ik aan het kijken om de beveiliging in de winkel te verhogen”, zegt Persoone.

Concreet overweegt de chocolatier om de bewakingsbeelden live te laten zien op een groot scherm in de winkel. Zo kunnen de verkopers op elk moment kijken wat er in de winkel aan het gebeuren is. “Al moet ik ook daar eerst overleg plegen om te kijken wat er wettelijk mogelijk is”, zucht Dominique. Ook beveiligende stickers zijn een optie.

Stoute kindjes in de zak

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, startte de chocolatier een ludieke wedstrijd om de vrouw ‘die waarschijnlijk vergat te betalen’ terug te vinden. “Neem deel aan onze wedstrijd ‘Stoute kindjes moeten in de zak’ en help Sinterklaas aan de gegevens van deze dame. Wie ons de informatie kan bezorgen, maakt kans op een chocoladepakket ter waarde van honderd euro. De Sint en zijn team gaan haar met veel plezier een bezoekje brengen. Sharing is caring”, klonk het.

De boodschap werd bijna 100.000 keer gelezen en leverde snel resultaat op. In de loop van de avond kreeg Persoone de naam van de vrouw door. “Blijkbaar had ze dezelfde dag verschillende ondernemers een bezoekje gebracht zonder te betalen. Of ik haar nu effectief ga opzoeken? Dat zien we nog wel. Mijn punt is gemaakt en ik denk dat de boodschap duidelijk is aangekomen.”