Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Mehrnaz Didgar vanochtend het laatste woord gekregen. “Ik aanvaard elke beslissing”, zei de neurochirurge. De 12-koppige jury is momenteel in beraad over de schuldvraag.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht in haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.