Chiro schrapt ongepaste namen van spelletjes

De Chiro schrapt de ongepaste namen van spelletjes, zoals ‘verkrachtertje’ of ‘abortusje’, uit hun database. Ze doen dat na een opiniestuk van een misnoegde moeder. Ook Scouts en Gidsen gaat enkele benamingen van spelletjes opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft De Morgen.

Een Vlaamse moeder van een dochter van zes en een zoon van tien schreef laatst een opiniestuk op Charlie Mag, waarin ze haar ongenoegen uitte over de namen die sommige spelletjes krijgen op de jeugdbeweging. Zo wordt een van de spelletjes waarbij jongens en meisjes over elkaars lichaam heen moeten glijden bijvoorbeeld ‘verkrachtertje’ genoemd. Of hebt u bijvoorbeeld al gehoord van het spelletje ‘opengereten vagina’ of ‘abortusje’?

De moeder deed meteen een warme oproep aan de “lieve jongens en meisjes die leiding geven in de jeugdbeweging” om de ongepaste namen niet meer te gebruiken. "Ook al is het onbedoeld, impliciet, inhoudelijk niet gerelateerd en slechts in woorden: het wringt bij mij."

Database aangepast

De Chiro gaf gehoor aan haar oproep en haalde de namen al uit hun database. Wie op hun site op zoek gaat naar het spel 'verkrachtertje', krijgt sinds gisteren te lezen dat ze "deze ongelukkige naam die door veel jeugdbewegingen gebruikt wordt op zijn minst smakeloos en niet meer van deze tijd" vinden. Er verschijnen alternatieven, zoals 'ridder en jonkvrouw'.

Volgens de woordvoerder van de Chiro, Niels De Ceulaer, heeft de moeder dan ook een terecht punt. Hij noemt haar stuk een wake-upcall. "Ook al zijn de spelletjes zelf onschuldig, zulke termen passen inderdaad niet meer in deze tijdgeest”, zegt hij in De Morgen.

De databank werd daarom aangepast. De leiders die de woorden wél nog gebruiken, zullen evenwel niet berispt worden. "We hebben sowieso geen zicht op het gebruik ervan. Elke lokale beweging heeft zijn eigen tradities.”

Andere jeugdbewegingen

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen geven ze toe dat niet iedereen voldoende stilstaat bij de ernst van zo'n terminologie. "De komende weken gaan we daarom met onze pedagogische commissie samenzitten hierover. We zullen een aantal ongelukkige namen tegen het licht houden, kijken of we ze uit onze databank moeten halen en nadenken over hoe we onze leiders kunnen sensibiliseren", zegt Jan Van Reusel in de krant.

Bij KSA en KLJ hebben ze begrip voor de ergernis en benadrukken ze dat deze termen niet door de nationale leiding gebruikt worden. Actie ondernemen doen ze voorlopig niet. "Voor ons zijn er belangrijkere thema's."