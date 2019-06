Child Focus uit bezorgdheid: "Gevoel dat er in vluchtelingenkampen een tweede kalifaat ontstaat"

Child Focus maakt zich zorgen over de toestand in de Koerdische vluchtelingenkampen. Dat zei directeur Heidi De Pauw vanmiddag in VTM NIEUWS. "We hebben het gevoel dat er een tweede kalifaat ontstaat." De Pauw was te gast naar aanleiding van de repatriëring van de zes kinderen van IS-strijders naar ons land gisteren.

In eerste instantie was er sprake van zeven kinderen die zouden worden gerepatrieerd, maar het zevende kind is te zwak om te reizen. "Het gaat om een jongetje van 1,5 jaar oud." Zei Child Focus-directeur Heidi De Pauw. "Uit gesprekken met andere moeders hebben we kunnen afleiden dat het kind erg ziek is. Ook de kinderarts die met ons mee was, maakt zich zorgen."

Volgens De Pauw zijn ze samen met de Belgische overheid en de Koerden aan het bekijken hoe het kind geholpen kan worden. "We hopen dat het kind ook naar hier kan komen."

Over een mogelijk veiligheidsrisico is De Pauw duidelijk: "De kinderen die wij gezien en ontmoet hebben, zijn kinderen zoals die van ons. We hebben samen naar Spiderman gekeken."

Maar de kinderen zijn wel getraumatiseerd: "Als die kinderen onderling met elkaar praten gaat het over bombardementen. Dus mijn eerste bezorgdheid is uiteraard die trauma’s die ze een plek moeten geven. Ik vind dat deze kinderen in alle discretie en in alle anonimiteit een band met de familie hier in België moeten kunnen opbouwen. Dat ze normaal naar school kunnen gaan en buiten het oog van camera’s of stigmatisering hun leven kunnen oppakken."

Tweede kalifaat

"We mogen niet naïef zijn," gaat De Pauw verder. "We maken ons zorgen over de toestand in de kampen. We hebben het gevoel dat er een tweede kalifaat ontstaat. Er zijn extreme vrouwen aanwezig die druk uitoefenen om het IS-gedachtegoed verder te zetten. Reden te meer dus om die kinderen zo snel mogelijk naar hier te halen."

Volgens De Pauw is het wel een moeilijke beslissing om die moeders dan niet naar hier te laten komen. "Als we de moeders daar laten, dan weten we niet wat er met hen gaat gebeuren. Het is belangrijk dat die moeders en die kinderen, dat ze worden opgevolgd, geval per geval."

