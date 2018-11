Child Focus lanceert nieuwe campagne tegen kinderporno

Child Focus strijdt voort om kinderporno de wereld uit te helpen. Met video's lanceert de organisatie het vervolg op haar campagne tegen kinderporno, naar aanleiding van de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik, die vandaag plaatsvindt.

De campagne, uitgewerkt door marketingbureau Wunderman Antwerp, bestaat uit twee luiken: een sensibiliseringscampagne op sociale media en een interventiecampagne op het dark web. De sensibiliseringscampagne bestaat uit drie campagnefilmpjes met verontrustende titels zoals 'cute toddler likes to suck'. Al snel zie je dat het gaat om onschuldige beelden, gevolgd door de boodschap dat helaas niet alle kinderfilmpjes even onschuldig zijn.

Stop it now

Elk filmpje roept mensen op om verontrustende beelden die ze tegenkomen op het internet te melden op stopchildporno.be, het meldpunt voor kinderporno van Child Focus. Om de mensen te bereiken die online bewust op zoek gaan naar kinderporno, werd een variant van de filmpjes geplaatst op specifieke fora op het dark web. Mensen die kinderporno downloaden, worden hier doorverwezen naar stopitnow.be, een hulplijn waar Child Focus mee samenwerkt. De versie op het dark web werd vorig jaar 11.000 keer gedownload en stopitnow.be zag het aantal oproepen in de eerste weken na de campagne verdubbelen.

De vorige campagne kon al rekenen op verschillende nationale en internationale bekroningen. Op sociale media werd ze meer dan 500.000 keer bekeken. Het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik die ontvangen werden op stopchildporno.be, steeg van 746 in 2017 naar al meer dan 1.800 meldingen vandaag. Sinds juli vorig jaar heeft Child Focus ook het mandaat om de meldingen te analyseren en de bevestigde beelden van seksueel misbruik van kinderen over te maken aan de bevoegde autoriteiten.